Мошенники убедили калужанина оформить кредит и отдать все деньги

Очередной жертвой мошенников стал житель Сухиничского района. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Преступники позвонили калужанину от имени службы безопасности банка. Они смогли убедить мужчину, что какие-то злоумышленники оформили на него кредит в размере 800 тысяч рублей. Чтобы предотвратить выдачу займа, телефонные мошенники попросили оформить такой же кредит и перевести средства на якобы безопасный счет.

Действуя по инструкции, житель Калужской области не только набрал долгов в банке, но и перевел всю сумму преступникам. Вместе с его накоплениями набрался миллион рублей.

После этого мошенники перестали выходить на связь.

Ведется расследование уголовного дела.

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