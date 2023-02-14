В Калуге 54-летний мужчина украл у бывшей жены недвижимость на 11 миллионов рублей

Жителю Калуги грозит до 10 лет лишения свободы за крупное мошенничество. О направлении уголовного дела 54-летнего мужчины в суд во вторник, 14 февраля, сообщила прокуратура Калужской области.

В 2017 году калужанин под видом собственника нежилых помещений, признанных судом в 2016 году принадлежащими его бывшей жене, обратился с заявлением о снятии с учета этой недвижимости. Мужчина поставил их на кадастровый учет и совершил сделки по отчуждению в пользу своих детей от второго брака.

Ущерб бывшей супруге составил около 11 миллионов рублей.

Помимо длительного срока, жителю Калуги грозит штраф до миллиона рублей.

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