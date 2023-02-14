Четыре жителя Калуги приняли мужчин за проституток и потеряли 300 тысяч рублей

В Калуге четыре человека стали жертвами мошенников, пытаясь встретиться с проституткой. О завершении расследования уголовных дел во вторник, 14 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Одного калужанина обманул 22-летний мужчина из Тамбовской области. Мошенник разместил объявление с чужим фото и говорил по телефону женским голосом. Жителя Калуги он убедил перевести в качестве предоплаты 128 тысяч рублей, а потом перестал выходить на связь.

Еще три человека отдали деньги такому же преступнику из Самарской области. В общей сложности эти калужане перевели 168 тысяч рублей.

В ближайшее время уголовные дела начнет рассматривать суд.

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