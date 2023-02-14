У жителя Калужской области конфисковали машину за пьяную езду

В Перемышльском районе 51-летний мужчина второй раз попался пьяным за рулем и лишился своего автомобиля. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По уголовному делу виновник приговорен к 300 часам обязательных работ. Водительское удостоверение в ближайшие три года ему не выдадут.

А автомобиль «Лада» стоимостью 200 тысяч рублей конфискован в доход государства.

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