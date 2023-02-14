В Калужской области вынесен приговор двум членам этнической банды

В Калужской области суд вынес приговор двум членам этнической банды, которые совершали преступления в Людиново. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Одному из преступников 21 год, второй и вовсе несовершеннолетний.

Ночью на улице они встретили незнакомого 27-летнего мужчину, избили и забрали ценные вещи.

Кроме того, младший из преступников в одном из городских баров украл мобильный телефон.

Каждого из молодых людей осудили на три года лишения свободы.

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