В Калужской области вынесен приговор двум членам этнической банды
В Калужской области суд вынес приговор двум членам этнической банды, которые совершали преступления в Людиново. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Одному из преступников 21 год, второй и вовсе несовершеннолетний.
Ночью на улице они встретили незнакомого 27-летнего мужчину, избили и забрали ценные вещи.
Кроме того, младший из преступников в одном из городских баров украл мобильный телефон.
Каждого из молодых людей осудили на три года лишения свободы.
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