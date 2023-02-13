Жителя Калуги приговорили к 400 часам обязательных работ за угрозы жене

В Калуге 35-летнего мужчину признали виновным в угрозах убийством своей жене. В понедельник, 13 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Мужчина затеял ссору с супругой, схватил ее за шею и начал душить, а потом угрожал убийством, размахивая ножом.

Виновника приговорили к 400 часам обязательных работ.

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