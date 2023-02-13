Жителя Калуги осудили за мошенничество при строительстве детской площадки

36-летний калужанин осужден за мошенничество. В понедельник, 13 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Компания, которой руководил виновник, в 2019 году заключила договор с администрацией деревни Подборки Козельского района и установила там оборудование на детской площадке. Однако оно было на 140 тысяч дешевле, чем предусматривалось контрактом. Из бюджета таким образом были похищены 140 тысяч рублей.

Предпринимателя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Кроме того, он возместил ущерб.

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