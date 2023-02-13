В Калуге 20-летняя девушка ограбила ребенка

20-летнюю жительницу Калуги подозревают в грабеже. В понедельник, 13 февраля, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Инцидент произошел рядом с гаражами. По версии полиции, молодая калужанка увидела школьника, который шел с телефоном в руках. Девушка попросила у него мобильник, чтобы якобы позвонить мужу. Потом она сказала ребенку, что в этом месте не ловится сеть, отошла и убежала с чужим гаджетом.

В полиции говорят, что подозреваемая ранее уже была судима. По новому делу ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.