Калужанка хотела помочь дочери и попалась на уловку мошенников
Женщине из областной столицы позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что дочь калужанки сбила пешехода.
За 1,5 миллиона рублей звонивший пообещал помощь в избежание уголовной ответственности.
Калужанка сказала, что у неё есть только 350 тысяч рублей. Звонивший согласился на эту сумму.
Пожилая калужанка отправилась на указанное место и передала деньги. И только после этого женщина созвонилась с родственниками. Они и сообщили, что дочь женщины ДТП не совершала.
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