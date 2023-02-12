Калужанка хотела помочь дочери и попалась на уловку мошенников

Женщине из областной столицы позвонил неизвестный. Мужчина рассказал, что дочь калужанки сбила пешехода.

За 1,5 миллиона рублей звонивший пообещал помощь в избежание уголовной ответственности.

Калужанка сказала, что у неё есть только 350 тысяч рублей. Звонивший согласился на эту сумму.

Пожилая калужанка отправилась на указанное место и передала деньги. И только после этого женщина созвонилась с родственниками. Они и сообщили, что дочь женщины ДТП не совершала.

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