В Калуге пожилую женщину избили и ограбили на улице

В Калуге 47-летнего мужчину подозревают в жестоком нападении на пожилую женщину на улице. В пятницу, 10 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Свою жертву калужанин приметил в магазине. Он пошел за пенсионеркой, повалил ее на улице на землю и начал избивать. После этого мужчина выхватил у женщины пакет и убежал.

Добычей преступника стали лишь продукты и пустой кошелек.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы. Ведется расследование.

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