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Жительница Калуги вложила в несуществующую биржу 800 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2023 10:42 2 394
Жительница Калуги вложила в несуществующую биржу 800 тысяч рублей

В Калуге зафиксирован очередной случай мошенничества. Женщина потеряла 800 тысяч рублей, когда пыталась заработать на бирже, сообщили в пятницу, 10 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Рекламу о потенциальном высоком заработке калужанка увидела в интернете. С ней связался человек, который представился менеджером.

Женщину убедили вложить небольшую сумму, а потом в личном кабинете постоянно отображался рост суммы.

Чтобы заработать больше денег, калужанка даже взяла кредит и вложила все в несуществующую биржу.

Вывести средства она не смогла, а менеджеры перестали выходить на связь.

Полиция ведет расследование уголовного дела о мошенничестве.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2023 10:42 2 394
Тэги: криминал полиция
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