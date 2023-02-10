Жительница Калуги вложила в несуществующую биржу 800 тысяч рублей

В Калуге зафиксирован очередной случай мошенничества. Женщина потеряла 800 тысяч рублей, когда пыталась заработать на бирже, сообщили в пятницу, 10 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

Рекламу о потенциальном высоком заработке калужанка увидела в интернете. С ней связался человек, который представился менеджером.

Женщину убедили вложить небольшую сумму, а потом в личном кабинете постоянно отображался рост суммы.

Чтобы заработать больше денег, калужанка даже взяла кредит и вложила все в несуществующую биржу.

Вывести средства она не смогла, а менеджеры перестали выходить на связь.

Полиция ведет расследование уголовного дела о мошенничестве.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.