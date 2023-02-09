В Калуге 27-летний мужчина ограбил магазин, чтобы замаскироваться

В Калуге 27-летнего мужчину подозревают в разбое и грабеже. О возбуждении уголовных дел в четверг, 9 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

В одном магазине калужанин украл кухонный нож, а потом этим же ножом угрожал во второй торговой точке, требуя куртку. Одежда ему понадобилась, чтобы замаскироваться.

Однако смена одежды мужчине не помогла. Вскоре подозреваемого задержали.

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