Житель Калужской области расцарапал лицо полицейскому

В Перемышле 34-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия пот отношению к полицейскому. Об этом в среду, 8 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома.

Полиция приехала, так как обвиняемый ударил женщину. При этом он отказывался поехать в участок.

- Мужчина ударил сотрудника полиции и расцарапал ему лицо, - прокомментировали в прокуратуре.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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