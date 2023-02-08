В Калуге напавшего на таксиста мужчину задержали только через год

Как мы уже рассказывали, в Калуге пассажир такси отказался платить за поездку и ударил водителя. В среду, 8 февраля, в прокуратуре Калужской области уточнили, что инцидент произошел год назад, а пострадавший не мог добиться расследования уголовного дела.

После вмешательства прокуратуры 31-летний подозреваемый был задержан. Выяснилось, что он ранее находился в розыске за совершение ряда краж и причинения средней тяжести вреда здоровью.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.