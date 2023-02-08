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В Калуге чиновника обвинили в получении взятки в 1,4 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2023 09:38 3 2306
В Калуге чиновника обвинили в получении взятки в 1,4 миллиона рублей

В Калуге прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего директора муниципального учреждения «Центр по повышению энергетической эффективности». Мужчину обвиняют в получении взятки в 1,4 миллиона рублей, сообщили в среду, 8 февраля, в прокуратуре Калужской области.

- Руководитель учреждения получал от подрядчика денежные средства за подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам на капитальный ремонт фасадов, кровель и иных конструкций многоквартирных жилых домов города Калуги, - заявили в прокуратуре. - Его подписи являлись обязательным условием для дальнейшей оплаты данных работ. 

Как отмечают в ведомстве, выстроенная руководителем учреждения схема была направлена на личное обогащение. 

Задержали обвиняемого в июне прошлого года возле Гостиных рядов.

Бывшему чиновнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом до 84 миллионов рублей.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.02.2023 09:38 3 2306
Тэги: криминал прокуратура
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