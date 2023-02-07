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Бывшего сотрудника калужской налоговой оштрафовали за помощь другу

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2023 17:10 0 117
Бывшего сотрудника калужской налоговой оштрафовали за помощь другу

Бывшего главного государственного инспектора налоговой инспекции в Бабынинском районе признали виновным в разглашении налоговой тайны. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Виновника наказали штрафом в 300 тысяч рублей. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности на госслужбе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Как установил суд, подсудимый предоставлял своему знакомому бизнесмену сведения о другой компании.

Из налоговой мужчину уже уволили.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2023 17:10 0 117
Тэги: криминал
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