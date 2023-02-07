В Калуге три человека перевели мошенникам 1,7 миллиона рублей

Очередные случаи мошенничества зафиксированы в Калуге. Три человека перевели преступникам около 1,7 миллиона рублей, сообщили во вторник, 7 февраля, в управлении МВД по калужской области.

Во всех случаях обманщики представлялись сотрудниками банка, которые якобы помогают калужанам спасти их деньги от злоумышленников.

Сила убеждения помогала, и жители Калуги переводили сбережения на чужие счета. Причем двое из них даже оформили кредиты, которые и отдали мошенникам.

Полиция ведет расследование уголовных дел.

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