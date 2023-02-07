В Калуге пассажир напал на водителя такси

В Калуге 31-летнего ранее судимого мужчину подозревают в нападении на таксиста. Об этом во вторник, 7 февраля, рассказали в управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, таксист довез клиента до нужного места, а тот не смог расплатиться. Пассажир сказал, что за деньгами нужно сходить домой. Начался конфликт.

В итоге пассажир ударил таксиста кулаком с зажатым в нем металлическим предметом и ушел. Водитель получил повреждение глаза.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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