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В Калуге 32-летняя женщина порезала любимого из-за споров о футболе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2023 12:56 2 777
В Калуге 32-летняя женщина порезала любимого из-за споров о футболе

В Калуге драма разыгралась в одной из квартир в центре города. 32-летнюю женщину подозревают в причинении тяжких травм своему сожителю, сообщили во вторник, 7 февраля, в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, мужчина выпивал и смотрел футбол. Взгляды на матч и команды у пары разошлись, они поссорились. В какой-то момент калужанка схватила нож и несколько раз ударила им любимого.

Пострадавший вышел на лестничную клетку и начал звать на помощь. Соседи вызвали скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.02.2023 12:56 2 777
Тэги: криминал
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