Жителя Калужской области задержали за призывы к расправе над военкомами

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в публичных призывах к терактам. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как заявили представители спецслужбы, житель Кирова в телеграме в комментариях призывал к насилию над военкомами, которые занимались мобилизацией в армию.

Уголовная статья предполагает до семи лет лишения свободы.

Судя по видео задержания, жителя Кирова поймали прямо на остановке общественного транспорта.

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