В Калуге вынесли приговор 44-летнему мужчине, который обманывал стариков
В Калуге 44-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество и использование поддельного паспорта. В понедельник, 6 февраля, об этом сообщили в прокуратуре области.
Калужанин был членом преступной группы телефонных мошенников. Они звонили пожилым людям и требовали денег, представляясь родственниками, которые попали в ДТП.
Мошенники убеждали стариков отдать сбережения, за которыми приезжал курьер.
В общей сложности четыре человека отдали 400 тысяч рублей.
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