В Калуге вынесли приговор 44-летнему мужчине, который обманывал стариков

В Калуге 44-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество и использование поддельного паспорта. В понедельник, 6 февраля, об этом сообщили в прокуратуре области.

Калужанин был членом преступной группы телефонных мошенников. Они звонили пожилым людям и требовали денег, представляясь родственниками, которые попали в ДТП.

Мошенники убеждали стариков отдать сбережения, за которыми приезжал курьер.

В общей сложности четыре человека отдали 400 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.