Калуга Обнинск
Главная Новости Криминал
История Калуги Статьи

В Калуге вынесли приговор 44-летнему мужчине, который обманывал стариков

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 16:48 0 507
В Калуге вынесли приговор 44-летнему мужчине, который обманывал стариков

В Калуге 44-летнего мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за мошенничество и использование поддельного паспорта. В понедельник, 6 февраля, об этом сообщили в прокуратуре области.

Калужанин был членом преступной группы телефонных мошенников. Они звонили пожилым людям и требовали денег, представляясь родственниками, которые попали в ДТП.

Мошенники убеждали стариков отдать сбережения, за которыми приезжал курьер.

В общей сложности четыре человека отдали 400 тысяч рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 16:48 0 507
Тэги: криминал
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Новогодние праздники прошли уже давно. А вы убрали елку? 
Все опросы
Новости партнеров
Прогулки по Актау
Международные грузоперевозки: доставка грузов с Китая в Россию
Какие банки больше всего подходят для торговли на маркетплейсах?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru