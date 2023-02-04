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В Калужской области водителя наказали за привычку гонять по встречке

Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 04.02.2023 11:30 0 481
В Калужской области водителя наказали за привычку гонять по встречке

Людиновский районный суд лишил 50-летнего водителя прав на срок два года и присудил 300 часов обязательных работ за систематическое нарушение Правил дорожного движения. О вынесении приговора сообщили в пятницу, 3 февраля, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре прошлого года в Людиново водитель «Фольксвагена» пересек сплошную полосу и по встречке обогнал автомобиль, едущий впереди него.

После удачного маневра нарушитель был остановлен инспектором ДПС, наблюдавшим за дорогой в этом месте.

Водителя пробили по базе и выяснили, что он лишен права управления транспортным средством за привычку погонять по встречке в неположенном месте. Несмотя на это, водительское удостоверение виновник сдавать в компетентные органы не стал и продолжил пользоваться автомобилем.

Во время судебного слушания подсудимый с предъявленными ему обвинениями согласился. 

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Ирина Будникова , Фото из архива
Опубликовано: 04.02.2023 11:30 0 481
Тэги: суд приговор нарушение пдд
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