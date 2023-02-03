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В Калуге мужчина нашел портфель с 500 000 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.02.2023 16:51 0 489
В Калуге мужчина нашел портфель с 500 000 рублей

В Калуге женщина написала заявление в полицию о том, что у нее из офиса пропал портфель, в котором находились 500 000 рублей. В краже подозревают 40-летнего мужчину, сообщили 3 февраля в управлении МВД по Калужской области.

В полиции не уточняют, специально он забрался в офис за деньгами или наткнулся на них случайно, когда обыскивал кабинет.

Дверь в помещение была не заперта. Портфель мужчина нашел под столом.

Забрав деньги, он убежал.

По статье «Кража» предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.02.2023 16:51 0 489
Тэги: криминал полиция
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