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В Калужской области вынесли приговор 53-летней женщине, перевозившей шесть килограммов наркотиков

Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 03.02.2023 16:07 0 309
В Калужской области вынесли приговор 53-летней женщине, перевозившей шесть килограммов наркотиков

53-летнюю женщину из Москвы приговорили к восьми годам колонии за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в прокуратуре калужской области.

Виновницу задержали в Бабынинском районе прошлым летом, когда она везла в машине шесть килограммов наркотиков.

Запрещенное вещество она нашла в тайнике, координаты которого ей передали сообщники. Наркотики собирались продавать через закладки.

Отбывать наказание москвичка будет в колонии общего режима.

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Дмитрий Ивьев , Фото: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 03.02.2023 16:07 0 309
Тэги: криминал наркотики прокуратура
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