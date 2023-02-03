В Калужской области вынесли приговор 53-летней женщине, перевозившей шесть килограммов наркотиков

53-летнюю женщину из Москвы приговорили к восьми годам колонии за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в прокуратуре калужской области.

Виновницу задержали в Бабынинском районе прошлым летом, когда она везла в машине шесть килограммов наркотиков.

Запрещенное вещество она нашла в тайнике, координаты которого ей передали сообщники. Наркотики собирались продавать через закладки.

Отбывать наказание москвичка будет в колонии общего режима.

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