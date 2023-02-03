Жительница Калуги ударила ножом в спину любимого мужчину

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 29-летней женщины. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, она поссорилась со своим сожителем из-за его ревности. Мужчина дважды ударил калужанку рукой по лицу. После этого женщина взяла раскладной нож и ударила им обидчика в спину.

Предполагаемая виновница сама побежала к соседям за помощью, а потом вызвала скорую помощь.

Травмы у пострадавшего оказались тяжелыми. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

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