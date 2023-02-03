В Калуге молодая женщина напала на 10-летнюю девочку в подъезде

В Калуге 24-летней женщине грозит до восьми лет лишения свободы за разбойное нападение на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома на улице Хрустальной. О направлении дела в суд в пятницу, 3 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Инцидент произошел в декабре. Предполагаемая виновница была пьяна и стала приставать к соседской девочке, требуя деньги.

Калужанка угрожала ребенку и хватала за шею.

В итоге школьница отдала деньги, которые у нее были при себе, и нападавшая убежала.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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