В Калуге молодая женщина напала на 10-летнюю девочку в подъезде
В Калуге 24-летней женщине грозит до восьми лет лишения свободы за разбойное нападение на 10-летнюю девочку в подъезде жилого дома на улице Хрустальной. О направлении дела в суд в пятницу, 3 февраля, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Инцидент произошел в декабре. Предполагаемая виновница была пьяна и стала приставать к соседской девочке, требуя деньги.
Калужанка угрожала ребенку и хватала за шею.
В итоге школьница отдала деньги, которые у нее были при себе, и нападавшая убежала.
В ближайшее время по делу начнется суд.
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