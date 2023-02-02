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В Калуге по громкому делу оборотней в погонах осудили еще одного человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 14:21 1 901
В Калуге по громкому делу оборотней в погонах осудили еще одного человека

В августе прошлого года суд вынес приговор 21 жителю Калужской области и Чечни, которых признали виновными в участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, вымогательстве, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Среди виновников - бывший начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области Дмитрий Елистратов и бывший начальник отделения отдела уголовного розыска УМВД России по городу Калуге Роман Арсенихин. А в четверг, 2 февраля, Следственный комитет сообщил об еще одном приговоре за эти же преступления.

45-летнего жителя Калуги признали виновным в незаконной банковской деятельности. Он был членом той же преступной группы, которая нанесла ущерб в 44 миллиона рублей. Однако дело выделили в отдельное производство, так как калужанин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его показания помогли раскрыть дело.

В итоге мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2023 14:21 1 901
Тэги: криминал
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