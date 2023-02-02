В Калуге мошенники подделывают телефон ФСБ, когда звонят своим жертвам

Мошенники начали звонить калужанам якобы с номера дежурной службы управления ФСБ 505-505. В четверг, 2 февраля, ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

На экране телефона человека, которому звонит преступник, действительно высвечивается номер 505-505, однако звонят не представители спецслужбы.

- Мошенники, используя технологии IP-телефонии и подмены номера телефона, представляются сотрудниками службы безопасности банка и сообщают о попытках совершения операций по списанию денежных средств со счета гражданина, - пояснили в ФСБ. - Далее предупреждают собеседника о том, что ему поступит звонок от представителя органов безопасности для предотвращения хищения денег и их перемещения на безопасный счет. В дальнейшем злоумышленники от лица УФСБ подтверждают легитимность перевода.

В управлении заявили, что номер 505-505 никогда не используется для звонков калужанам.

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