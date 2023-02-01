Подробности скандала о взятках в МГТУ имени Баумана в Калуге рассказал Следственный комитет

Как мы уже рассказывали, в Калуге старшего преподавателя филиала МГТУ имени Баумана обвиняют в мошенничестве и получении взяток. Подробности об этом деле в среду, 1 февраля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемой 57 лет. По версии следствия, она совершала преступления в течение четырех лет – с 2018 по 2022 годы.

- Посредством безналичных платежей получала от студентов учебного заведения и их родителей денежные средства за способствование ею в силу авторитета в получении студентами зачетов и экзаменов у различных преподавателей, хотя фактически таким авторитетом у части преподавателей не обладала, к преподавателям не подходила и не просила их принять зачеты и экзамены в упрощенной форме, - прокомментировали в СК. - Всего от студентов и родителей за указанный период обвиняемая получила 1,3 миллиона рублей.

В то же время в СК отметили, что одного из коллег она все же попросила помочь студенту при сдаче экзамена. Эта услуга обошлась в 33 тысячи рублей.

Зачет по своему предмету обвиняемая оценила в 2500 рублей.

Как отмечают следователи, всего было опрошено около 40 преподавателей, изучена университетская документация.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы с крупным штрафом.

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