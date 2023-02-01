В Калуге 34-летняя женщина пыталась убить свою трехмесячную дочь

В Калуге 34-летней женщине предъявили обвинение по делу о попытке убить свою трехмесячную дочь. В среду, 1 февраля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, в ноябре 2022 года калужанка поссорилась по телефону со своим гражданским мужем и после этого ударила младенца об угол стены. После этого она вынесла ребенка в подъезд и оставила на полу.

Чуть позже женщина все-таки забрала ребенка в квартиру, но там начала душить.

Когда девочка перестала двигаться, калужанка ее отпустила, а бабушка вызвала скорую помощь. Жизнь малышки удалось спасти, ее изъяли из семьи и отдали в социальное учреждение.

В ближайшее время начнется суд. Предполагаемой виновнице грозит до 15 лет лишения свободы.

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