У жителя Калужской области нашли в машине 40 свертков с наркотиками

В Калужской области полиция задержала мужчину, которого подозревают в торговле наркотиками. О возбуждении уголовного дела в среду, 1 февраля, сообщили в региональном управлении МВД.

В машине у подозреваемого нашли 40 свертков с героином. В полиции считают, что он собирался их продавать.

Предполагаемому виновнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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