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В Калуге преподаватель МГТУ имени Баумана выманила у студентов 1,3 миллиона рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 21:10 0 3365
В Калуге преподаватель МГТУ имени Баумана выманила у студентов 1,3 миллиона рублей

В Калуге старшего преподавателя филиала МГТУ имени Баумана обвиняют в мошенничестве и получении взяток. О направлении дела в суд вечером во вторник, 31 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, женщина брала деньги, обещая студентам, что они смогут без проблем сдать зачеты и экзамены по разным предметам.

Мама одного из студентов передала преподавателю за год 500 тысяч рублей.

А в общей сложности женщина получила от студентов около 1,3 миллиона рублей.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

Ранее, напомним, коррупционный скандал возник в обнинском вузе.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 21:10 0 3365
Тэги: криминал образование
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