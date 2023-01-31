В Калуге 17-летняя девушка задержана за мошенничество на три миллиона рублей

В Калуге 17-летняя девушка попалась на участии в крупном мошенничестве. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в полиции.

Такую подработку юная калужанка нашли в интернете.

Преступники звонили калужанам от имени банкиров и убеждали их перевести деньги на безопасный счет. Девушка выполняла роль курьера и привозила жертвам поддельные выписки из банка, а сама забирала наличные, которые люди по указанию телефонных мошенников снимали со своих счетов.

Полученные деньги калужанка переводила работодателю, а себе оставляла часть в качестве вознаграждения.

В общей сложности пять жителей Калуги отдали три миллиона рублей.

Сейчас ведется расследование уголовных дел.

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