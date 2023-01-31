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Две подпольные оружейные мастерские обнаружили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 14:36 5 1255
Две подпольные оружейные мастерские обнаружили в Калужской области

В ноябре и декабре на территории Калужской области обнаружили нелегальных оружейников. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в региональном управлении ФСБ.

Закрыты две подпольные оружейные мастерские, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

Всего спецслужбы изъяли у калужан три пистолета, три ручные гранаты, три килограмма пороха и тротила), а также 450 патронов.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 31.01.2023 14:36 5 1255
Тэги: криминал
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