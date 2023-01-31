Две подпольные оружейные мастерские обнаружили в Калужской области
В ноябре и декабре на территории Калужской области обнаружили нелегальных оружейников. Об этом во вторник, 31 января, рассказали в региональном управлении ФСБ.
Закрыты две подпольные оружейные мастерские, где модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.
Всего спецслужбы изъяли у калужан три пистолета, три ручные гранаты, три килограмма пороха и тротила), а также 450 патронов.
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