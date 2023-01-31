В Калуге мужчина открыл стрельбу по соседу в подъезде жилого дома

В Калуге 42-летний ранее судимый мужчина открыл стрельбу по своему соседу в подъезде многоквартирного дома. Во вторник, 31 января, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, виновник выстрелил, когда другой мужчина зашел в подъезд с улицы.

У пострадавшего шла кровь в области головы. Он вызвал скорую.

На месте инцидента полицейские нашли металлические шарики, которыми, предположительно, стреляли из пневматики.

Получивший травмы калужанин уже выписан из больницы. Его травмы оказались легкими.

Открывшему стрельбу соседу грозит до двух лет лишения свободы.

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