Житель Калужской области угрожал убить бармена

В Кировском районе 38-летнему мужчине грозит до двух лет лишения свободы за угрозы убийством. О направлении дела в суд 31 января сообщила прокуратура Калужской области.

Инцидент произошел в декабре. Предполагаемый виновник выпивал в баре.

Когда бармен попросил клиента оплатить счет, тот достал травматический пистолет и начал угрожать сотруднику заведения убийством.

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