В Калужской области две женщины устроили восемь фиктивных браков

Две женщины в Калужской области проходят подозреваемыми по делу, возбужденному по уголовной статье «Организация незаконной миграции». Об этом сообщили 30 января в региональном управлении МВД.

Как считает следствие, с 2015 по 2019 годы они организовали восемь браков мигрантов с калужанками. Свадьбы были фиктивными, калужанки получали за это деньги, а мигранты – регистрацию в России.

Предполагаемым виновницам грозит до семи лет лишения свободы.

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