У жительницы Калужской области забрали восьмилетнюю дочь

В Юхновском районе 35-летнюю женщину лишили родительских прав. В понедельник, 30 января, об этом рассказали в прокуратуре Калужской области.

Восьмилетнюю дочь женщины по решению суда передали ее родственникам.

Виновница по уголовной статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним» получила 300 часов обязательных работ.

Как пояснили в прокуратуре, женщина злоупотребляла спиртным и избивала девочку.

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