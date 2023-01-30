В Калуге иностранец на улице зарезал своего знакомого

В Калуге 28-летнего иностранца подозревают в причинении тяжких травм своему знакомому, от которых тот умер. Подробности в понедельник, 30 января, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Инцидент произошел вечером 24 января на Правом берегу. Приятели поссорились на улице. Предполагаемый виновник ножом пырнул своего знакомого и убежал.

Находившиеся неподалеку калужане вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудники Росгвардии догнали подозреваемого и задержали, нож находился у него.

А пострадавший мужчина умер по дороге в больницу. Ему было 30 лет, приехал в Калугу на заработки с Северного Кавказа, имел российское гражданство.

Погибший и его предполагаемый убийца вместе снимали квартиру, неофициально подрабатывали.

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