Житель Калуги обманул друзей на 14 миллионов рублей

В Калуге 47-летний мужчина признан виновным в 10 случаях мошенничества. Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в понедельник, 30 января, в прокуратуре Калужской области.

Калужанин обманывал своих друзей и знакомых в 2017-2019 годах. Он представлялся успешным предпринимателем, который имеет большие связи во власти и в правоохранительных органах. Создав такой образ, мужчина просил деньги, чтобы отдать якобы внезапно возникший долг.

Всего житель Калуги получил от 10 человек 14 миллионов рублей, которые растратил и не вернул.

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