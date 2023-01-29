В Калуге банкомат выдал чужие деньги, проходившему мимо мужчине

Калужанин стал фигурантом уголовного дела по факту кражи из купюроприемника банкомата чужих денег. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в управлении МВД России по городу Калуге.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась местная жительница с заявление о хищении 20 тысяч рублей.

Потерпевшая рассказала, что пыталась снять в банкомате крупную сумму, но что-то пошло не так и автомат наличку не выдал. Женщина ушла, а через некоторое время получила уведомление о выдаче денег. Калужанка вернулась, но купюр в банкомате не обнаружила.

Опера нашли подозреваемого в краже. Им оказался 27-летний калужанин.

Полиция считает, что мужчина проходил мимо банкомата и увидел деньги в купюроприемнике. Он их взял, но сотруднику банка не передал, а оставил себе и покинул помещение. В дальнейшем фигурант потратил деньги на личные нужды.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Расследование продолжается.

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