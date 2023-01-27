Приговор за крупные взятки вынесли в Калужской области бывшему директору лесничества

В Калужской области бывшего директора Куйбышевского лесничества приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в три миллиона рублей за две крупные взятки и превышение должностных полномочий. Об этом в пятницу, 27 января, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В общей сложности она получила от предпринимателя 430 тысяч рублей за предоставление лесного участка для заготовки древесины и общее покровительство.

- Кроме этого, директор лесничества умышленно не пресекала нарушения, допускаемые одним из лесозаготовителей, и организовала сокрытие следов путем сожжения оставшихся в результате незаконной вырубки пней от деревьев, - прокомментировали в Следственном комитете.

При обыске женщина сама выдала деньги, которые прятала в чехле подушки дивана.

Автомобиль виновницы стоимостью 2,5 миллиона рублей и изъятые 430 тысяч рублей конфискованы.

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