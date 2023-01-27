В Калуге две женщины отдали мошенникам 800 тысяч рублей
Телефонные мошенники обманули еще двоих жительниц Калуги. О преступлении в пятницу, 27 января, рассказали в управлении МВД по Калужской области.
Обеим пенсионеркам поступили звонки якобы от их детей, которые рассказали, что попали в ДТП. От женщин срочно потребовали собрать крупную сумму денег, которые нужно было отдать приехавшему курьеру.
В общей сложности калужанки отдали 800 тысяч рублей.
Только лишившись своих сбережений, жительницы Калуги связались со своими настоящими детьми и узнали, что никаких аварий не было.
Полиция ведет расследование уголовных дел.
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