В Калужской области убийство едва не произошло из-за тунеядства

В Мосальском районе возбудили уголовное дело за угрозы убийством. О возбуждении уголовного дела 26 января сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, двое мужчин выпивали и поссорились.

Один из них высказал претензии второму, что тот нигде не работает. Тогда тунеядец взял нож и начал угрожать обидчику убийством. Знакомые успокоили оппонентов, но о происшествии узнал участковый.

Сейчас ведется следствие.

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