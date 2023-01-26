В Калуге опасного рецидивиста обвиняют в убийстве на улице Тульской

В Калуге завершилось расследование уголовного дела по убийству, которое произошло на улице Тульской в августе прошлого года. Обвиняемым является 59-летний мужчина, имеющий непогашенные судимости за изнасилование и убийство. Об этом сообщили в четверг, 26 января, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

Обвиняемый встретил незнакомца, и они вместе выпивали ну углу дома №6.

- Со слов обвиняемого, новый знакомый оскорбил его, возникла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес имеющимся при себе ножом не менее семи ударов в шею потерпевшему, - рассказали в СК. - Мужчина скончался на месте, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Задержать предполагаемого преступника удалось в ноябре. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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