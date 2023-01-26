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В Калуге два молодых человека избили мужчину на проводах в армию

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2023 11:01 0 750
В Калуге два молодых человека избили мужчину на проводах в армию

В Калуге суд вынес приговор двум молодым людям, которые в июле 2021 года избили 51-летнего мужчину. Виновникам тогда было 18 и 19 лет, сообщили 25 января в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Инцидент произошел в лесу около Резвани, где компания провожала одного из участников посиделок в армию.

Все были пьяны, и молодые люди в какой-то момент с кулаками набросились на собутыльника. Врачи зафиксировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму.

Калужан приговорили к условным срокам. Одного – с испытательным сроком в три года, другого – с испытательным сроком в четыре года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.01.2023 11:01 0 750
Тэги: криминал
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