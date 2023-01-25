В Калужской области 38-летний мужчина разбил шесть надгробных памятников

В августе и сентябре прошлого года на двух кладбищах Перемышльского района разбили шесть надгробных памятников. В этом преступлении подозревают местного 38-летнего жителя, сообщили в среду, 25 января, в управлении МВД по Калужской области.

Мотивы преступника пока не называются.

По уголовной статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения» ему грозит до трех месяцев ареста.

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