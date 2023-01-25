В Калуге мужчина после просмотра телевизора с ножом напал на родственницу
В Калуге 34-летний мужчина поссорился со своей родственницей из-за разногласий после просмотра телевизора и ударил женщину ножом в бедро. Об этом в среду, 25 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
Подозреваемый в этот момент был пьян.
Пострадавшая сумела позвонить знакомой, а та вызвала скорую помощь.
Травмы у калужанки оказались легкими.
Мужчине грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу.
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