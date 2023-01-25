В Калуге женщина попалась мошенникам при продаже своего дома

Жительница Калуги лишилась 40 тысяч рублей при попытке продать свой дом. В среду, 25 января, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанка разместила объявление в интернете. Ей позвонила женщина, которая вызвалась купить недвижимость. Она взяла реквизиты, чтобы переслать задаток, а потом сказала, что отправила деньги и попросила копию чека из банкомата.

Когда калужанка шла к банкомату, ей позвонил уже мужчина, представившийся родственником покупательницы. Он сказал, что сделка отменяется и потребовал вернуть деньги.

Не проверив свой счет, калужанка отправила мужчине 40 тысяч рублей. Как позже выяснилось, это были ее сбережения, перевод от женщины-покупательницы так ей и не пришел.

Сейчас полиция ведет расследование.

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