Жительнице Калужской области вынесли приговор за кражу уличного самоката

В Козельске суд вынес приговор местной жительнице, которую признали виновной в краже. Женщина унесла домой уличный самокат, принадлежащий одной из компаний, сдающей транспорт в аренду. Об этом сообщили во вторник, 24 января, в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Ущерб оценили в 18 747 рублей.

Нашли виновницу с помощью сигнала с gps-датчика, которым был оборудован самокат. О его наличии женщина не догадывалась. На суде она сказала, что собиралась сама использовать самокат.

Виновницу приговорили к 240 часам обязательных работ.

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